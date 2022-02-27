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Sahada ''savaşa hayır'' tişörtünü sadece o giymedi

Sahada ''savaşa hayır'' tişörtünü sadece o giymedi

Erzurumspor'un kaptanı Aykut Demir, Ankaragücü maçı öncesi seremonide tüm takım arkadaşlarının giydiği 'savaşa hayır' tişörtünü giymeyi reddetti.

TFF 1. Lig’de Erzurumspor ile lider Ankaragücü arasında oynanan maç öncesi seremonide Erzurumsporlu futbolcular 'Savaşa hayır' tişörtü giydi. Ancak Aykut Demir, bu tişörtü giymeyi reddetti.

Üstelik takım kaptanı da olan Aykut Demir'in 'Savaş’a hayır (No War)’ tişörünü giymemesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

 

 

Etiketler Savaş'a hayır Savaşa hayır tişört Aykut Demir Erzurumspor TFF 1. Lig
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