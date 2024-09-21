Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Kulüp Başkanı Gökhan İn'in makam odasında tokatlı saldırıya uğradığı anlara dair görüntüler gündeme bomba gibi düştü. İn'e tokat atan kişinin kulüpte yönetici olduğu iddia edilirken, tokat atmadan önce İn'e "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol’un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği duyuldu.

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve çıktığı ilk 5 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışamayan Sakaryaspor'un Kulüp Başkanı Gökhan İn kendi makamında saldırıya uğradı.

Saldırganın Gökhan İn'le konuşması sırasında kayıtta olan telefon, skandalı saniye saniye kaydetti.

Söz konusu kayıtta saldırganın Gökhan İn'e "Dinle beni, isim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol’un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği ve İn'e tokat attığı görülüyor.

Gökhan İn ise saldırgana “Tamam oğlum. Sakin. Kalp var bende biliyorsun değil mi? Tamam” diyerek yanıt verdi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Sakaryaspor kulübünde bir yönetici olan C.Ş. olduğu öğrenilirken, zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.