Samet Aybaba’dan hakemlere mesaj

Sivasspor ile Ümraniyespor arasında golsüz berabere biten maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Oyuna çok kötü başladık. Konsantre olamadık. Rakip bizi ilk 15-20 dakika kendi alanımıza sıkıştırdı. İki, üç tane de pozisyon buldu. Sonra oyunu kendimize çevirmeyi başardık. Sonra biz pozisyon bulduk. Özellikle ikinci yarı inanılmaz bir mücadele vardı. Oyuncularımın hepsi oyun içinde kalmayı, oyun oynamayı futbolun bunun sonucunda olabileceğini herkese gösterdi. Çok pozisyona girdik, çok iyi oynadık. Ama atacaksınız atmadığınız zaman sorun yaşarsınız. Arkadaşlarımı kutluyorum böyle oynamaya devam edersek önümüzdeki maçları kazanırız ve bu ligin şampiyonu oluruz diye düşünüyorum” dedi.

Hakemlerden dikkatli maç yönetmesini isteyen Aybaba, “Hakemler biraz daha son maçlara gelindiğinde kararlarını biraz daha dikkatli biraz daha ortada maç yönetmelerini bekliyoruz” diye konuştu.Aybaba, oyundan çıkarken tepki gösteren Burhan Eşer’in soyunma odasında özür dilediğini sözlerine ekledi.