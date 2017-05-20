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  5. 20 Mayıs 2017 20:49

Şampiyon Sivasspor !

TFF 1.Lig'de Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup eden Sivasspor şampiyon oldu.

Şampiyon Sivasspor !
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TFF 1. Lig’de ilk iki sırayı kapan Sivasspor ve Yeni Malatyaspor şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Gelecek sezon Süper Lig’de rakip olmaya devam edeceği Malatya ekibini evinde 4-0 mağlup eden Sivasspor, sezonu zirvede tamamlamayı başardı.

TFF 1. Lig’in 34. Haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Süper Lig biletini cebine koyan iki takımın mücadelesinde ilk dakikalar Sivasspor’un baskısıyla geçildi. Ev sahibi takım çok geçmeden 11. dakikada Emre Kılınç ile 1-0 öne geçti.

Golden sonra kontrollü oyununa devam eden Yiğidolar, Yeni Malatyaspor’un baskısına geçit vermedi. Devrenin duraklama dakikaları oynanırken ilk golün sahibi Emre Kılınç bir kez daha sahneye çıktı ve ceza sahası dışından gönderdiği şutla güzel bir gole imza attı: 2-0.

Günün başarılı ismi Emre Kılınç 49’da bir gol daha bularak hat-trick yaptı. Coşkulu oyunla birlikte Sivasspor Leandrinho ile skoru 4-0’a getirirken 76’da Sedat Ağçay kırmızı kart gördü ve Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı.

Son bölümde skor avantajını iyi kullanan Sivasspor evinde 4-0 kazanarak TFF 1. Lig’de sezonu şampiyon tamamladı.

NTV Spor

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