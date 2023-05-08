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Şampiyonluk kutlamasında taraftar Bakan Muş'u yuhaladı

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Samsunspor'un şampiyonluk kutlamasında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, statta Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un olduğunu söyleyince tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi. TRT ise yayını kesmek zorunda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, 19 Mayıs Stadyumu'nda kutlama gerçekleştirdi.

Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta 3 puan alan ve 75 puanla şampiyonluğunu garantileyen Samsunspor'un şampiyonluk kutlamasına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuşması sırasında Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un statta olduğunu söyleyince tribünlerden yuhalama ve ıslık sesleri yükseldi. TRT, tepkiler artınca yayını kesti.

Etiketler samsunspor taraftar tff ticaret bakanı yuhalama mehmet muş
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