Samsunspor 7 maç sonra kaybetti

Samsun’da 19 Mayıs Stadyumunda oynanan Samsunspor – Manisaspor maçında gülen taraf misafir takım oldu. Manisaspor deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’u Perovic ve Umut’un attığı gollerle 2-1 yendi. Samsunspor’un Manisaspor’a attığı tek gol ise Gökay İravul’dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bahattin Köse'nin şutu direğin solundan dışarı çıktı.

15. dakikada Peroviç'in kalenin karşısından vuruşunda top direkten geri döndü.

18. dakikada Mustafa Sevgi'nin kullandığı serbest atışında topa yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda kaleciyi geçmesine rağmen az farkla auta gitti.

64. dakikada Mustafa Sevgi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Gökay'ın şutu defansa çarparak filelere gitti. 1-0.

71. dakikada defansın arkasına sarkan Kone kaleciyle karşı karşıya kaldı. Üstten aşırttığı meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

75. dakikada uzun topa hatalı çıkan kaleci Muyters'in topu ceza sahasına düştü. Yaşanan karambolde Umut Gündoğan topu filelere yolladı. 1-1.

85. dakikada Manisaspor’un kullandığı köşe vuruşunda Peroviç topu filelere yolladı. 1-2

Samsunspor 1 – 2 Manisaspor

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay x, Cemal Bingül x, Gökhan Memişoğlu x

Samsunspor: Muyters xx, Erkam Reşmen xx, Ercan xx, Abdulkadir Bardakcı x, Mustafa Sevgi xx, Hasan Kılıç xx, Gökay xxx, Kone xx, Göksu Türkdoğan x (Kevin dk. 84 ?), Murat Gürbüzerol x (Adiloviç dk. 79 x), Lumu x (Halil dk. 82 ?)

Yedekler: Bekir, Vedat, Fatih, Caner

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Manisaspor: İsmail Şahmalı xx, Umut xxx (Fahri dk. 88 ?), Metin xx, Mikic xx, Dimov xx, Perovic xxx, Ufuk xx,İsmail Odabaşı xx, Emre x (Billal dk. 69 x), Hüseyin x (Ümit dk. 46 x), Bahattin xx

Yedekler: Emrah, Mertan, Bakaki, Hakan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Gökay (dk. 71) (Samsunspor), Umut (dk. 75) Peroviç (dk. 85) (Manisaspor)

Kırmızı kart: Abdülkerim (dk. 90+2) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Gökay, Murat, Ekram (Samsunspor), İsmail Odabaşı, Ufuk, Ümit, Mikic (Manisaspor)