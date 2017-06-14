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  5. 14 Haziran 2017 19:08

Samsunspor Erkam Reşmen ile 2 yıl daha devam dedi

Samsunspor, iç transferde sözleşmesi sona eren biten Erkam Reşmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Erkam Reşmen ile 2 yıl daha devam dedi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, iç transferde mukavelesi biten Erkam Reşmen ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. 

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Alpay Özalan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Öncelikle iç transfere yöneldiklerini belirten Zeren, "İç transferde sözleşmesi biten ve hocamızın raporu doğrultusunda takımda kalmasını istediği oyuncularla görüşmelere başladık. Bu doğrultuda Erkam Reşmen ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Diğer oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa zamanda iç transferi bitirip, dış transfere yöneleceğiz." dedi.

Göztepe'den kiralık olarak Samsunspor'a gelen ve sözleşmesi biten Famoussa Kone ile tekrar anlaşma zemini aradıklarını aktaran Zeren, "Hollandalı oyuncular Kevin Brands ve Jeroen Lumu ile kaleci Tom Muyters'in sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshettik. Bu futbolcuların yerine farklı oyuncular alacağız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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