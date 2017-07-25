Semih Şentürk için flaş açıklama

Zor günlerden geçen Eskişehirspor’da oyuncuların vefa çalışmaları devam ediyor. Transfer yasağı nedeniyle elindeki mevcut kadroyu hemen hemen korumayı başaran Eskişehirspor’un yeni yönetimi ise, gelecek sezondan oldukça umutlu.

Bu noktada sözleşmesi biten ve adı birçok takımla anılan Semih Şentürk için açıklama Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğu’ndan geldi. Taraftarın beklediği güzel haberi paylaşan Başkan Özeçoğlu, "Semih ile şu anda bir sıkıntımız yok. Semih Eskişehirspor’da oynamak isteyen bir kardeşimiz. 1-2 güne kadar, yani yakında gelir diyebilirim" dedi.