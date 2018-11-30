Serkan Çimen 5 hafta sonra Boluspor - Adana Demirspor maçına atandı!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bir süreliğine devre dışı kalmış ve bu esnada turuncu-lacivertlilerin attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Özellikle M.Başakşehir camiası söz konusu karardan dolayı müsabakanın yardımcı hakemi Serkan Çimen'e büyük tepki gösterdi.

Bu olaydan sonra tam 5 haftadır hiçbir müsabakada görev alamayan Serkan Çimen, 14. haftada görevine 1. Lig müsabakasıyla dönüş yapacak. Çimen, yarın Bolsuspor'un sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelede yardımcı hakem olacak.

