Sivasspor'a Ümraniye engeli !

TFF 1.Lig’in 28. haftasında Sivasspor, evinde Ümraniyespor ile golsüz berebare kaldı ve Süper Lig’e doğrudan yükselme hedefinde yara aldı. Ümraniyespor ise zorlu deplasmandan aldığı 1 puanla Süper Lig iddiasını güçlendirdi. Bu sonucun ardından Yiğido, puanını 48’e çıkardı. Son 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen konuk takım ise, puanını 45’e çıkardı.

Sivasspor 0-0 Ümraniyespor

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Koray Gençlerler (xx), Mustafa Sönmez (xx), İbahim Çağlar Uyarcan (xx)

SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx)- Rıdvan (xx), Boye (xxx), İbrahim (xxx), Ziya (xx)- Leandrinho (x), Hakan (x), Yiğit(x) (Dk.46 Galip xxx), Emre (xxx)- Burhan (x) (Dk.77 Kerim x), Ergin (x)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xxx)- Ömer Tunç (xx), Merthan (xx), Bulut (x), Mehmet Seyfettin (xx)- İbrahim (x), Ömer Can (x) (Dk.55 Salifu xx), Erol (xx) (Dk.90 Mustafa), Osumanu Otoo (x) (Dk.46 Abeka xx)- Samet (x), Serdar (xx)

SARI KARTLAR: Galip, Ziya (Sivasspor)- Erol, İbrahim (Ümraniyespor)