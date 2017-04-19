Sivasspor’dan hakem hatalarına tepki

Sivasspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Sivasspor Kulübü olarak hakem hataları konusunda basın açıklaması yapmak gibi bir yola bugüne kadar kolay kolay başvurmamaktayız. Ancak ligin ikinci yarısından itibaren kulübümüzün karşılaştığı hakem hataları tahammül sınırlarımızı aşmış ve bu konuda basın açıklaması yapma zaruriyeti doğmuştur. Özellikle sezon başı 3 genç oyuncu ile birlikte 25 futbolcu sınırlandırmasıyla oluşan dar kadroya sezon içinde yaşanan sakatlıklar da eklenmiş, sporcularımız gerektiğinde iğne ile oynayarak fedakarlıkta bulunmuştur. Bütün bu şanssızlıklarla mücadele ederken özellikle ligin ikinci yarısından itibaren yaşanan hakem hatalarında hakemleri baskı altına almamak adına tepki göstermeyi gündemimize almamış ve her zaman destek verdiğimiz federasyonu ise kaos ortamına sokmamaya büyük özen göstermiştik” denildi.

“Hakemler adaletsizliğe sebep olmuştur”

Şanlıurfaspor ve Balıkesirspor maçlarında bariz gollerin verilmemesinden duyulan rahatsızlığın belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu maçlardaki hataları federasyonla paylaşmayı tercih ederek spor kamuoyuna yansıtmamaya özen göstermiştik. Ancak Elazığspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarındaki net penaltılarımızın da verilmemesi tahammül sınırlarımızı iyice aşmış, centilmen taraftarlarımızın da protestolarına sebep olmuştur. Her iki karşılaşmada genelde iyi yönetim gösteren hakemler net penaltılarımızı vermeyerek hem adaletsizliğe sebep olmuşlar, hem de şampiyonluk yolundaki takımımızın ligdeki durumuna olumsuz yönde etki etmişlerdir. Telafisi olmayan haftalara girilirken, ilerleyen zamanlardaki maçlarda hakemlerin daha dikkatli olmalarını bekliyor ve yapılan hatalardan dolayı da Merkez Hakem Kurulu’nu uyarıyoruz. Hakemlere olan güvenimiz daha da zayıflamadan bu hataların sona ermesini istiyoruz.Ligde kalan 6 maçta hakemlerin adaletli bir yönetim sergilemelerini bekliyor, hak edenin şampiyon olacağı bir lig arzu ediyoruz.”