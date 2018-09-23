Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği fırtınası !

Spor Toto 1. Lig’de 6’da 6 yapan Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav’ın isminin verildiği sezonda Süper Lig’e veda eden kırmızı-siyahlı ekip, 1. Lig’de oynadığı 6 maçı da kazanarak 6. haftanın sonunda 18 puanla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig’de 29 yıl kesintisiz mücadele ettikten sonra geçen sezon 1. Lig’e düşen başkent ekibi, Süper Lig’e dönmek için Ümit Özat’tan boşalan teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Erkan Sözeri’yi getirdi. Kadrosunu Selçuk Şahin, Mert Nobre, Hakan Arıkan gibi tecrübeli isimlerle güçlendiren kırmızı-siyahlılar, Ahmet Oğuz, Sessegnon, Ahmet İlhan Özek gibi önemli oyuncularını da takımda tutmayı başardı.

Statsız gelen başarı

Erkan Sözeri yönetiminde kadro planlaması ve sezon öncesi hazırlıklarını yapan Gençlerbirliği’nin 1. Lig macerası, stat problemiyle başladı. Ankara 19 Mayıs Stadı’nın yeniden yapılması nedeniyle Osmanlı Stadı’nda maçlarını oynamak zorunda kalan kırmızı-siyahlı takım, ilk hafta Hatayspor’u 1-0 yenerek 1. Lig’e galibiyetle ‘merhaba’ dedi. Altınordu deplasmanından 2-1’lik sonuçla 3 puanı başkente taşıyan Gençlerbirliği, Eskişehirspor’u (5-0) farklı mağlup ettiği 3. haftanın ardından liderlik koltuğuna ilk kez oturdu.

Sezonun 4. haftasında maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı’nda Osmanlıspor’a konuk olan başkentin kırmızı-siyahlı temsilcisi, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Zemin çalışmaları nedeniyle bakıma alınan Osmanlı Stadı’nda Tetiş Yapı Elazığspor’u ağırlayamayan Gençlerbirliği, 5. hafta mücadelesi için Eskişehir’in yolunu tuttu.

Elazığ temsilcisini Eskişehir’de 3-1 mağlup ederek liderliğini koruyan kırmızı-siyahlı ekip, Ümraniyespor deplasmanına 5 maçta aldığı 5 galibiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 15 puanla gitti. Ligin 6. haftasında Ümraniyespor’u Alper Uludağ ve Nadir Çiftçi’nin golleriyle 2-0 yenerek puanını 18’e çıkaran başkent ekibi, Süper Lig’e yükselme hedefinde emin adımlarla ilerliyor.

Nobre etkisi

Gençlerbirliği, ligin ilk 6 haftasında rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekibin başarılı performansında 37 yaşındaki golcüsü Mert Nobre, önemli rol oynuyor. Türkiye macerasına 14 yıl önce Fenerbahçe ile başlayan ve 3 farklı ligde Beşiktaş dahil formasını giydiği 5 takımda toplam 170 kez gol sevinci yaşayan Mert Nobre, kırmızı-siyahlılarda şu ana kadar 3 kez fileleri havalandırdı.

Brezilya asıllı futbolcu, karşılaşmalar 0-0 eşitlikle devam ederken attığı 3 golle bu sezon Gençlerbirliği’nin başarısına büyük katkı sağladı. Yeni transferler Bekir Yılmaz ve Nadir Çiftçi 3 golle skora katkı yaparken, defans oyuncusu Alper Uludağ ve Beninli orta saha Stephane Sessegnon da ikişer kez tabelayı değiştirdi. Gençlerbirliği, sezonun 7. haftasında Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek.