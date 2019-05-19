Spor Toto 1. Lig'de play-off programı açıklandı

Spor Toto 1. Lig play-off maç programı belli oldu. 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların programı TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çift maç üzerinden yapılacak play-off müsabakalarının programı şöyle:

22 Mayıs Çarşamba:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor (Gaziantep)

21.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

26 Mayıs Pazar:

16.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)

19.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)

Eşleşmelerde rakiplerini eleyen takımlar, finalde Süper Lig'e çıkmak için karşı karşıya gelecek.

