Spor Toto 1'inci Lig'de fikstür çekildi

Spor Toto 1'inci Lig 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan organizasyona TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekilleri Murat Aksu, Yalçın Orhan, yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Hamit Altıntop, İdil Karademirlidağ Suher, Talat Papatya, Murat Şahin, Genel Sekreter Kadir Kardaş, 1'inci Lig kulüp başkanları ve temsilcileri ile davetliler katıldı.



A Milli Takım'da 33 kez forma giyen ve ay-yıldızlıların dünya üçüncüsü kadrosunda yer alan eski milli oyuncu Hakan Ünsal da organizasyonun özel konuğu olarak fikstür çekimine eşlik etti.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ: LİGİN 5 AĞUSTOS YERİNE 12 AĞUSTOS'TA BAŞLAMASI KARARINI ALDIK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, fikstür çekiminde bir konuşma yaptı. Büyükekşi, "Biraz önce 1'inci Lig Kulüpler Birliğimizle bir araya geldik. Değerli başkanlarımızla gündemdeki konularımızı tek tek tartıştık. 1'inci Lig'de neler yapabiliriz, nasıl daha güzel şeylerin altına imza atabiliriz, beraberce tartıştık. Toplantıda; kulüplerimizden ligin başlangıcının bir hafta ileriye alınması talebi geldi. Biz de ilk kongremizde söylemiştim, bu federasyon kulüplerle birlikte hareket edecek, kulüplerin isteklerini mümkün olduğunca yerine getirecek. Biz de istişare neticesinde, Spor Toto 1'inci Lig'i 5 Ağustos yerine, 12 Ağustos'ta başlatma kararı aldık. Normal sezon, daha önce planlandığı gibi 14 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Bununla birlikte çok değerli fikirlerle toplantıdan ayrıldık ve önümüzdeki günlerde, 1'inci Lig'in bir taraftan kalitesini, diğer taraftan da değerini daha da yükseltmek amacıyla, birlikte çalışmalar yapacağız" diye konuştu.



"1'İNCİ LİG'İN TÜRK FUTBOLUNDA ÇOK AYRI BİR YERİ VAR"

Spor Toto 1'inci Lig'in önemine dikkat çeken başkan Mehmet Büyükekşi, "Gerek ulusal rekabeti yaşatması, gerekse Süper Lig tecrübesi görmüş çok sayıda köklü kulübümüzün yer alması nedeniyle, 1'inci Lig'in Türk futbolunda çok ayrı bir yeri var. Ve her zaman ilgiyle takip edilen, tüm maçları naklen yayınlanan, çok özel bir lig. Bu sezon da, inşallah futbolseverler tarafından aynı değerin verileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Spor Toto 1'inci Lig, Süper Lig'in en önemli can damarlarından bir tanesi. Bu nedenle; bu ligi Süper Lig seviyesine ne kadar yaklaştırabilirsek, o denli ülke futboluna da katkıda bulunabiliriz diye düşünüyorum. Bu sebeple kulüplerimiz kendi projelerimizle birlikte, ligin gelişimine katkı sağlayacak. Kulüplerimizi rahatlatacak, sizlerden gelen her türlü müspet öneriye açığız. Yeter ki birlikte başarmayı başarabilelim. Bu son derece önemli. Sizler varsanız, bizler varız. Birlikte hareket etmek en önemli özelliğimiz olacak" dedi.



"TFF YÖNETİMİ OLARAK ÜÇ HAFTALIK SÜREÇTE 1'İNCİ LİGİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK"

TFF yönetimi olarak üç haftalık süreçte 1'inci Ligi güçlendirmek için önemli kararlar aldıklarını vurgulayan TFF Başkanı Büyükekşi, şöyle devam etti: "Süper Lig'de olduğu gibi kulüplerimizin beklentilerini dikkate alarak, Spor Toto 1. Lig'de yabancı uygulamasının bir önceki sezondaki uygulanmış şekliyle, yani aynı anda en fazla 5 yabancının sahada olabilmesi şartıyla, 8 yabancı uyruklu futbolcuya izin verdik. Buna ilaveten, Milli takımlarda asgari 10 defa oynama şartıyla, kulüplerimize 21 yaş altı 2 yabancı genç futbolcuya transfer izni verdik. Ancak kulüplerimizin, 'en verimli kaynak, yerli kaynak' parolasıyla, Türk yetenekleri yetiştirmek için daha fazla çaba sarf edeceklerine inanıyoruz. Naklen yayın sürecini tamamlayıp beIN SPORTS ile iki yıl için yeniden anlaştık. Yayın gelirleri, kulüplerimizin ana gelir kalemlerinde başı çekiyor. Transfer sürecinde bu konunun çözümünün, sizleri de rahatlattığını düşünüyoruz. Özellikle bugün de ilk avans ödememizi aldık. Alır almaz da toplantı esnasında imzaladım ve sizlerin hesaplarına geçti."



"AYRIŞTIRICI DEĞİL, BÜTÜNLEŞTİRİCİ; YIKICI DEĞİL, YAPICI FUTBOL İKLİMİ EN ÇOK ARZULADIĞIMIZ ŞEY"

Yeni sezonda 1'inci Lig'de VAR uygulamasına geçileceğini ifade eden TFF Başkanı Büyükekşi, "Bildiğiniz gibi, yeni sezonla beraber, VAR sistemi, Spor Toto 1'inci Lig maçlarında da uygulanmaya başlayacak. Hem hakem eğitimleri hem de sistemin statlara teknolojik entegrasyonu konusunda yoğun bir çalışma içindeyiz. VAR uygulamasının devreye girmesiyle maç yönetimlerindeki insani hata payı da inşallah asgariye inecek. Futbol taraftarsız, taraftar futbolcusuz olmaz. Sizler de biliyorsunuz, yeni sezonda daha çok seyircinin tribünlerde yer alması için maçlardan önce statlarda çeşitli etkinlikler planlıyoruz. Bu kararımızın daha önce siz kulüplerimiz için önemli bir fırsat oluşturacağına birçok toplantıda bahsettim. Futbol sadece kazanmak ya da kaybetmek değildir. Futbolun insanları birleştiren özel bir misyonu da var. Ayrıştırıcı değil, bütünleştirici; yıkıcı değil, yapıcı futbol iklimi en çok arzuladığımız şey. Bu spor kültürünün en hızla oluşturulacağına inanıyoruz. Yeni sezonda en büyük beklentilerimizden birisi de, bu hedeflerle, kulüplerimizin hareket etmesi, ligin marka değerine olumlu katkı yapması. Şunun altını çizmek istiyorum. İnşallah bu sezon bitimine kadar bütün konuşmalarımda hep aynı şeyi tekrarlayacağım. Artık siz usanana kadar. Fair-play konusunda her toplantıda altını çizerek desteğinizi rica edeceğim. Biz TFF olarak bu konunun en önemli takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.



"FİKSTÜR ÇEKİMİ HAYIRLI OLSUN"

Başkan Mehmet Büyükekşi, merhum TFF Başkanı Hasan Doğan'ı da anarak, "Sözlerime son verirken; 14 yıl önce bugün kaybettiğimiz, bizlere çok önemli miraslar bırakan, çok değerli yol arkadaşım Hasan Doğan'ı rahmetle anıyorum. Onun ilkelerinden giderek, bizler de, her kulübe eşit mesafede duracağız, adil ve şeffaf olacağız. Sorunlara geçici değil, kalıcı çözümler üretmeye çalışacağız. Son olarak; hafta sonu Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Şimdiden, Kurban Bayramının, sizlere, spor ailemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini özellikle temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, centilmence bir yarış diliyorum. Bu fikstür çekiminin, 2022-2023 sezonun tüm takımlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın törende kulüp temsilcilerine ve medya mensuplarına teknik bilgilendirmede bulundu. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kulüp başkan ile temsilcilerinin günün anısına birlikte hatıra fotoğraf çekiminin ardından organizasyon sona erdi.

Spor Toto 1'inci Lig, 12 Ağustos'ta başlayacak ve normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.



İLK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Spor Toto 1'inci Lig'in ilk haftasındaki maçlar şu şekilde:

Gençlerbirliği - Altınordu

Adanaspor - Tuzlaspor

Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

Eyüpspor - Denizlispor

Altay - Yılport Samsunspor

Manisa FK - Boluspor

Çaykur Rizespor - Ankara Keçiörengücü

Sakaryaspor - Göztepe

BB Erzurumspor - Pendikspor