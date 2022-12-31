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  5. Süper Lig'in 6 gol, 7 asistli yıldızınn yeni adresi belli oldu

Süper Lig'in 6 gol, 7 asistli yıldızınn yeni adresi belli oldu

Süper Lig'in 6 gol, 7 asistli yıldızınn yeni adresi belli oldu
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Sivasspor'un sezon başında Al-Nassr'dan bedelsiz olarak transfer ettiği ve 20 resmi maçta 6 gol atıp, 7 de asist yapan Arjantinli Dia Saba'nın yeni adresi Eyüpspor oldu.

Sezon başında Al-Nassr'dan Sivasspor'a bedelsiz olarak transfer edilen Arjantinli orta saha oyuncusu, 20 resmi maçta 6 kez fileleri sarstı, 7 de asist yaptı. Saba, son Galatasaray maçında da Erdoğan Yeşilyurt'un kaydettiği golün hazırlayıcısı olmuştu. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun Sivas macerası kısa sürdü.

Dün takıma veda eden tecrübeli futbolcu, "Ayrılık kararı almamın nedeni ailevi sebepler. Çocuklarımın kendi dillerinde eğitim almalarını istiyorum. Buradaki herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Dia Saba, geleceğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraksa da 1. Lig ekibi Eyüpsporile anlaşma sağladığı iddia edildi. Arjantinli futbolcuya yurt dışından da teklifler geldiği ancak hem Eyüpspor'un sunduğu proje hem de İstanbul'da yaşamak için tercihini 1. Lig ekibinden yana kullandığı belirtildi.

Etiketler Eyüpspor Sivasspor sivasspor eyüpspor süper lig 1. lig
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