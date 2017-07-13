TFF 1. Lig fikstürü çekildi

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’ndaki fikstür çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile TFF 1. Lig kulüp başkan ve temsilcileri katıldı.

TFF 1. Lig’de sezon, 11 Ağustos Cuma günü başlayacak. İlk yarısı 24 Aralık 2017 tarihinde tamamlanacak TFF 1. Lig’de ikinci yarı 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanacak. Normal sezon ise 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla bitecek.

Sezonun ilk haftasının programı şöyle:

İstanbulspor-Eskişehirspor

Boluspor-Giresunspor

Gaziantepspor-Ümraniyespor

Adanaspor-Denizlispor

Samsunspor-Gazişehir Gaziantep

Çaykur Rizespor-Manisaspor

Balıkesirspor-Adana Demirspor

Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Elazığspor-Altınordu