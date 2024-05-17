TFF 1. Lig play-off yarı finalinin adı belli oldu
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Trendyol 1. Lig play-off 1. Tur maçında Çorum FK, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
Trendyol 1. Lig play-off 1. Tur maçında Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile karşılaştı.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Thomas Verheydt ve 60. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti. Kocaelispor'un golü ise 90+4. dakikada penaltıdan Daniel Candeias'tan geldi.
Kocaelispor, play-off'a kaşmasının ardından Mustafa Gürsel ile yollarını ayırmış ve Ertuğrul Sağlam'ı göreve getirmişti. Sağlam, Marmara ekibinin düşüşüne çare olamadı.
Bu sonuçla birlikte Çorum, play-off'ta yarı finale yükseldi. Ev sahibi ekip yarı finalde Boluspor'u eleyen Bodrum FK ile oynayacak.
İki takımın karşı karşıya geleceği maç 20 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.
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