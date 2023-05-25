TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor! Hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig play-off ilk turunda Göztepe, yarın Bodrumspor'a konuk olacak. TFF, maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Bodrum İlçe Stadı'ndaki Bodrumspor-Göztepe maçı saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak takım Sakaryaspor-Eyüpspor müsabakasının galibiyle finale çıkmak için karşılaşacak.
Sarı kart cezalarının sıfırlandığı play-off etabı öncesinde İzmir temsilcisinde Marko Mihojevic ve Lukas Erhan Gottwalt'ın sakatlıkları bulunuyor.
Ligin ilk devresinde İzmir'de rakibine 1-0 yenilen Göztepe, sezonun ikinci yarısında konuk olduğu rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
HAKEMLER AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Spor Toto 1. Lig playoff ilk maçlarının hakemleri açıklandı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, oynanacak play-off ilk tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
17.00 Bodrumspor-Göztepe: Arda Kardeşler
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük
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