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TFF 1'inci Lig'e yükselen iki takım belli oldu

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Uşakspor'la 1-1 berabere kalan Manisa, sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1'inci Lig'e çıkmayı garantiledi.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 33'üncü hafta maçında, sahasında ağırladığı GMG Kastamonuspor ile golsüz berabere kalan Eyüpspor, sezonun bitimine 5 hafta kala TFF 1'inci Lig'e yükselmeyi garantiledi.

 MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon resmen Manisa Futbol Kulübü oldu. Ligin 32'nci haftasında Uşakspor deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un evinde Kocaelispor'la berabere kalmasıyla Manisa FK mutlu sona ulaştı ve kulüp tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdırdı. Ev sahibi Uşakspor 22'de Noyan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

Manisa FK maçın son bölümünde penaltıdan Ahmet'in golüyle yenilgiden kurtuldu. Son düdük çaldığında ise Manisa FK'lı futbolcular büyük coşku yaşadı.
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Etiketler misli.com tff 1. lig
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