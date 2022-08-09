TFF’den yabancı oyuncu kuralına değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluk kurallarında değişikliğe gitti.

TFF’nin açıklamasında, yabancı oyuncu kuralının bazı kriterler getirilerek değiştirildiği belirtildi

Açıklamaya göre Süper Lig kulüpleri, en az birinin 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı ile A takım listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az üç defa oynamış olmaları, FIFA’nın 23 Haziran 2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşuluyla üç yabancı uyruklu futbolcuyla da transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilir.

TFF 1. Lig uygunluğu

TFF 1. Lig kulüpleri, en az birinin 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartıyla A takım listesinde en fazla sekiz yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ilaveten, 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olmaları şartıyla, 14 yaş altı milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları, ülkesinin 21 yaş altı veya A milli takımlarında toplamda en az üç defa oynamış olmaları, FIFA’nın 23 Haziran 2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları, kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşuluyla iki yabancı uyruklu futbolcuyla da transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilecek.