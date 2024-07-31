Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in ilk 5 haftasında oynanacak müsabakaların programını açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig’de 1, 2, 3, 4 ve 5. haftasında oynanacak karşılaşmaların programını duyurdu. 1. Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maçla başlayacak.
Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı şöyle:
1. hafta
9 Ağustos Cuma
21.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü
10 Ağustos Cumartesi
19.15 İstanbulspor - Manisa FK
19.15 Yeni Malatyaspor - Pendikspor
21.45 Kocaelispor - Gençlerbirliği
21.45 Adanaspor - Esenler Erokspor
11 Ağustos Pazar
17.00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK
19.15 Boluspor - Iğdır FK
19.15 - Fatih Karagümrük - Amed Sportif Faaliyetler
21.45 MKE Ankaragücü - Şanlıurfaspor
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Ümraniyespor - Çorum FK
2. hafta
16 Ağustos Cuma
21.00 Pendikspor - Kocaelispor
17 Ağustos Cumartesi
17.00 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor
19.15 Esenler Erokspor - Yeni Malatyaspor
19.15 Erzurumspor FK - MKE Ankaragücü
21.45 Manisa FK - Sakaryaspor
18 Ağustos Pazar
17.00 Iğdır FK - Adanaspor
19.15 Gençlerbirliği - Boluspor
19.15 Çorum FK - Fatih Karagümrük
21.45 Şanlıurfaspor - Ümraniyespor
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Amed Sportif Faaliyetler - İstanbulspor
3. Hafta
23 Ağustos Cuma
21.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK
24 Ağustos Cumartesi
17.00 Iğdır FK - Gençlerbirliği
19.15 Fatih Karagümrük - Manisa FK
21.45 Boluspor - Esenler Erokspor
21.45 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor
25 Ağustos Pazar
17.00 Bandırmaspor - Çorum FK
19.15 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler
21.45 Adanaspor - Pendikspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü
26 Ağustos Pazartesi
21.00 İstanbulspor - Şanlıurfaspor
4. Hafta
30 Ağustos Cuma
21.00 Esenler Erokspor - Gençlerbirliği
21.00 Manisa FK - Adanaspor
31 Ağustos Cumartesi
17.00 Ankara Keçiörengücü - Boluspor
19.15 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
21.45 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor
21.45 Çorum FK - Sakaryaspor
1 Eylül
19.15 MKE Ankaragücü - İstanbulspor
19.15 Erzurumspor FK - Yeni Malatyaspor
21.45 Pendikspor - Iğdır FK
21.45 Amed Sportif Faaliyetler - Kocaelispor
5. Hafta
13 Eylül Cuma
20.00 Boluspor - Pendikspor
14 Eylül Cumartesi
16.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Yeni Malatyaspor - Çorum FK
19.00 İstanbulspor - Ümraniyespor
19.00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor
15 Eylül Pazar
16.00 Iğdır FK - Esenler Erokspor
16.00 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü
19.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK
19.00 Kocaelispor - Manisa FK
16 Eylül Pazartesi
20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü
İHA
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