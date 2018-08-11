Tribünde Volkan Şen sürprizi

Spor Toto 1. Lig’de yaptığı transferlerle yankı uyandıran Adana Demirspor dün akşam Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi maçı Galip Güzel'in attığı golle 1-0 kazandı. Spor Toto 1. Lig’de yaptığı transferlerle yankı uyandıran Adana Demirspor dün akşam Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi maçı Galip Güzel'in attığı golle 1-0 kazandı. Volkan, Mavi Lacivertli takımın transfer gündeminde yer alsa da Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile iyi bir ilişkisi var.

Volkan, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile de görüştü. Volkan ikna olursa Mavi Şimşekler ile sözleşme imzalayacak.



