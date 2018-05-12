Türkiye'de ilk kez VAR kullanıldı, 7 gol oldu

Türkiye Spor Toto 1. Lig Play Off serisi ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u 4-3 mağlup ederken Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi ile bir penaltı kararı verildi.

Türkiye Spor Toto 1. Lig Play Off serisi ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Ümraniyespor'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan maçı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4-3 kazandı ve rövanş için avantajı yakaladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Erhan Çelenk, 27. dakikada Taylan Antalyalı, 65 ve 68. dakikalarda ise Mert Nobre kaydetti.

Ümraniyespor'un golleri ise 3 ve 85. dakikalarda Jean-Armel Drole ve 60. dakikada İbrahim Akdağ'dan geldi.

15 Mayıs tarihinde Ümraniyespor, rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u İstanbul'da konuk edecek ve play-off finaline çıkacak takım o maçta belli olacak.

Spor Toto 1. Lig play-off turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşmada bir ilk yaşandı.

Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi ile bir karar verildi. Hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem Sistemi ile Erzurumspor lehine bir penaltı kararı verdi.

65. dakikada Mert Nobre'nin attığı penaltı golünde Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne başvurulurken, alınan bu karar Türkiye'de bir ilk oldu. Kazanılan penaltıda Nobre topu ağlara göndermeyi başardı.