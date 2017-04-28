Ümraniyespor son dakikalarda yıkıldı

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 32 puan ve maç fazlasıyla 14. sırada, konuk takım 47 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Vedat Bora'nın kullandığı serbest vuruşta Murat Gürbüzerol'un kafa vuruşunda topu kaleci Burak parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

11. dakikada sol kanattan Bahadır'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Leo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

33. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Özbayraktar'ın şutu yan direğe çarparak auta çıktı.

57. dakikada Gökay'ın ara pasında ceza sahasına giren Kone'nin şutu yandan auta çıktı.

79. dakikada Mustafa Sevgi'nin kullandığı uzun taçta yaşanan karambolde Abdülkerim'in şutu filelere gitti. 1-1

84. dakikada Mustafa Sevgi'nin kullandığı köşe vuruşunda Göksu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1

86. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında İbrahim'in şutunda top ağlara gitti. 2-2

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Sezgin Çınar

Samsunspor: Muyters, N'Diaye, Murat Gürbüzerol (Canberk dk. 76), Gökay İravul, Mustafa Sevgi, Vedat Bora (Göksu dk. 68), Hasan Kılıç, Kevin Brands (Halil İbrahim dk. 60), Abdulkerim Bardakçı, Kone, Ekram Reşmen

Ümraniyespor: Burak Öğür, Bulut Kaya (Salifu dk. 46), Bahadır Taşdelen (Tarık dk. 81), Serdar Özbayraktar (Samet dk. 66), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Mahatma, Leo, Merthan Açıl, Erol Yükseler

Goller: Abdülkerim (dk. 79), Göksu (dk. 84) (Samsunspor), Leo (dk. 11), İbrahim (dk. 86) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Kevin, Vedat, Gökay, Mustafa, Hasan, Kone (Samsunspor), Bulut, Bahadır (Ümraniyespor)