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  1. 29 Nisan 2017 18:06

Yeni Malatyaspor şampiyonluğa çok yakın

Yeni Malatyaspor konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı.

Yeni Malatyaspor şampiyonluğa çok yakın
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TFF 1. Lig'de 30. hafta maçında zirvede yer alan Yeni Malatyaspor, play-off'un içinde yer almak isteyen Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

TFF 1. Lig'de son düzlüğe girilirken yarış iyice kızıştı. Eskişehirspor ve Sivasspor'un dün akşam maçlarını kazanmalarının ardından gözler liderlik koltuğunda oturan Evkur Yeni Malatyaspor'a çevrilmişti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada daha atak bir futbol sergileyen ev sahibi ekibe altın değerinde 3 puanı getiren golü 73. dakikada Murat Akça kaydetti. Göztepe'de 90+5'te Lokman Gör kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla puanını 57'ye çıkaran Yeni Malatyaspor, takipçileri Eskişehirspor ve Sivasspor ile arasındaki puan farkını yeniden 5'e yükseltti. Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Göztepe ise 46 puanda kalarak play-off'a kalma şansını zora soktu.

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