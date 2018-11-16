Yılmaz Vural: Adana'ya gezmeye gelmedik

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, takımın genel durumu hakkında gözlemlerini ve planlarını anlattığı bir basın toplantısı düzenledi. Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor'la başarılı olmak istediğini belirten Vural, 24 yıl aradan sonra mavi-lacivertli takımı yeniden Süper Lig'e çıkarmak istediğini söyledi. Vural, yapılan anlaşmanın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la çektirdikleri fotoğrafı, sosyal medyada paylaştıktan sonra taraftardan olumlu bir tepki aldıklarını belirterek, "Taraftarın olumlu tepkisi bizi çok memnun ediyor. Bir yerde kabullenilmiş olmak çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ben Adana Demirspor'la birlikte çok güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Adanaspor'un da kendilerine yakın olan bir takım olduğuna değinen Vural, "Şehrin iki güzide takımı arasındaki husumetin bu kadar sert olmasını anlayamıyorum. Tabi ki derbi çok önemli ama bu dünyanın sonu değil. Dostuz, kardeşiz ama oynayacağımız 90 dakikada dostluk bitiyor. Maç biter, yine birbirimize sarılırız" diye konuştu.

Kazanmak için daha çok rakip kale önünde oyun oynamaları gerektiğine kanaat getirdiklerini ifade eden Vural, puan durumunun takımda neyin eksik olduğunu söylediğini belirterek, "Başkan bize 'Hocam maddi bir sorunumuz yok. Ne harcadıysak, bir o kadar daha harcarız. Senden ricamız tespitleri doğru yapalım. Takıma ne kadar ilave yapılması gerekiyorsa yapalım' dedi. Bu bir antrenör için çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

"24 saat bu takım Süper Lig'e çıksın diye çalışacağız"

Teknik ekibiyle birlikte ellerinden gelen ne varsa yapacaklarını ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkması için geldiklerinin altını çizen Vural, "Biz buraya gezmeye gelmedik. Çoğumuz İstanbul'da yaşıyoruz. Kimse oraya gitmeyecek, 24 saat bu takım Süper Lig'e çıksın diye çalışacağız. 24 sene sonra inşallah bu takımı önümüzdeki sene Süper Lig'de görürüz. Başkanımla 2 senelik sözleşme yaptık. Sözleşmedeki opsiyona göre eğer önümüzdeki sene Süper Lig'de olursak, sözleşme devam edecek. Gönül ister ki, meslek hayatımı Adana Demirspor'da sonlandırayım" şeklinde konuştu.

"Bu takımda oynamayan gidecek"

Oyuncuları, devre arasına kadar olan maçlarda izleyeceği konusunda uyardığını belirten Vural, yapamayanları göndereceklerini sert bir dille ifade ederek, "Ben oyuncularıma çok açık bir şekilde önümüzdeki 5 maçta çok iyi inceleyeceğimi, bana neleri varsa göstermelerini söyledim. Burada bu işi yapamayacak kim varsa gidecek. Acıması yok bu işin. Yapabilecek olanlar gelecek bu takıma ve bu takım şampiyon olacak. Bugün Hakan Kutlu burada yok. Bütün suç onun muydu acaba? O zaman ben gideceksem ben de onları da götürürüm. Burada acımasız olmak zorundayız" dedi.

Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Yılmaz Vural ile birlikte teknik ekibi de hazır bulundu.