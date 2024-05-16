TFF 1. Lig'de yarı finalin adı belli oldu

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlardan biri olan Çorumspor, Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Trendyol 1. Lig play-off maçında ligi 5. sırada bitiren Çorumspor kendi saha ve seyircisi önünde ligi 6. sırada tamamlayan Kocaelispor'u konuk etti.

Ev sahibi Çorumspor 33. dakikada Thomas Verheydt ve 60. dakikada Atakan Akkaynak'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak Trendyol 1. Lig'de play-off yarı finaline yükselmeyi başardı. Kocaelispor'un tek golünü 90+4. dakikada Candeias penaltıdan kaydetti.

BODRUMSPOR İLE KOZLARINI PAYLAŞACAK

Çorumspor, Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde Boluspor'u 2-0 ile geçen Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.

ÇORUM FK - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çorumspor ile Bodrumspor arasındaki eşleşme iki maç usulü eleme şeklinde oynanacak. İlk müsabaka 20 Mayıs'ta, ikinci müsabaka ise 24 Mayıs'ta oynanacak. Bu turu geçen ekip Sakaryaspor ile Trendyol Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek play-off finalinde kozlarını paylaşacak.