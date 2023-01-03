TFF açıkladı: Sivasspor-Galatasaray maçında hakem hatası yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında hakem hatası tespit edildiğini açıkladı. Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemine bundan böyle görev verilmeyeceği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada; "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"ÖNEMLİ HAKEM HATASI YAPILDI"

TFF'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.

Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır."



"VAR HAKEMİNE BUNDAN SONRA GÖREV VERİLMEYECEK"

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri için kararını açıkladı.

MHK tarafından yapılan açıklamada, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceği ve söz konusu iki maçın hakemlerinin ise uzun süre görev alamayacağı belirtildi.

MHK'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

HAKEMLERİN KONUŞMASI BELLİ OLDU

Sivasspor-Galatasaray maçında VAR ile Erkan Özdamar arasındaki konuşma da yayınlandı.

VAR'dan gelen uyarıda; "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor" deniliyor.

Erkan Özdamar ise; "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin" cevabını veriyor.

VAR'dan; "Evet, pozisyonda ofsayt var" cevabı geliyor.

N'KOUDOU'NUN POZİSYONUNDA YAŞANAN KONUŞMA

VAR/AVAR: "Atilla ne gördün sen?"

Atilla Karaoğlan: "Hafif bir dokunuyor şiddet yok. Vurma yok."

VAR/AVAR: "İttiriyor diye mi görüyorsun? Sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Şiddet yok diye gördüm."

VAR/AVAR: "Kafa vurduğunu görüyorum ben de."

Atilla Karaoğlan: "Evet ama şiddet var mı?"

VAR/AVAR: "Var, kafayla vuruyor."

Atilla Karaoğlan: "Tamam geldim."

VAR/AVAR: "Bariz vurduğunu görüyorum ben."

Atilla Karaoğlan: "Teması gördüm normal hızlı oynat. Burnuna dokunuyor. Abi abartıyor ya ben sarıda kalacağım."

VAR/AVAR: "Karar senin tamam."