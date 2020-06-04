TFF açıkladı: Süper Lig'de maç saatleri değişti!

TFF, Süper Lig'de 27,28,29,30 ve 31'inci hafta maçlarının saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.
Süper Lig’de daha önce 19:15 ve 21:45 olarak açıklanan maç saatleri, 18:30 ve 21:00 olarak değiştirildi.
Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak olan ve daha önce maç saati 21.45 olarak ayarlanan Galatasaray–Trabzonspor karşılaşması ise saat 21.00’e çekildi.
İşte yeni program…
27.HAFTA
12 Haziran 2020 Cuma
21:00 Göztepe - Trabzonspor
21:00 Fenerbahçe - Kayserispor
13 Haziran 2020 Cumartesi
18:30 Başakşehir - Alanyaspor
21:00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21:00 Beşiktaş - Antalyaspor
14 Haziran 2020 Pazar
18:30 Gençlerbirliği - Konyaspor
21:00 Gaziantep FK - Ankaragücü
21:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 Haziran 2020 Pazartesi
21:00 Sivasspor - Denizlispor
28.HAFTA
19 Haziran 2020 Cuma
21:00 Ankaragücü - Başakşehir
20 Haziran 2020 Cumartesi
18:30 Kayserispor - Gençlerbirliği
21:00 Yeni Malatyaspor - Göztepe
21:00 Denizlispor - Beşiktaş
21 Haziran 2020 Pazar
18:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
21:00 Konyaspor - Sivasspor
21:00 Galatasaray - Gaziantep FK
22 Haziran 2020 Pazartesi
21:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
21:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
29.HAFTA
26 Haziran 2020 Cuma
21:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
27 Haziran 2020 Cumartesi
18:30 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
21:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
21:00 Trabzonspor - Ankaragücü
28 Haziran 2020 Pazar
18:30 Sivasspor - Kayserispor
18:30 Çaykur Rizespor - Denizlispor
21:00 Gaziantep FK - Antalyaspor
21:00 Başakşehir - Galatasaray
29 Haziran 2020 Pazartesi
21:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
30.HAFTA
3 Temmuz 2020 Cuma
21:00 Denizlispor - Gaziantep FK
4 Temmuz 2020 Cumartesi
18:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
18:30 Ankaragücü - Alanyaspor
21:00 Antalyaspor - Başakşehir
21:00 Fenerbahçe - Göztepe
5 Temmuz 2020 Pazar
18:30 Kasımpaşa - Sivasspor
21:00 Konyaspor - Ç.Rizespor
21:00 Galatasaray - Trabzonspor
6 Temmuz 2020 Pazartesi
21:00 Kayserispor - Beşiktaş
31.HAFTA
7 Temmuz 2020 Salı
18:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21:00 Başakşehir - Denizlispor
8 Temmuz 2020 Çarşamba
18:30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
18:30 Trabzonspor - Antalyaspor
21:00 Göztepe - Ankaragücü
21:00 Alanyaspor - Galatasaray
9 Temmuz 2020 Perşembe
18:30 Ç. Rizespor - Kayserispor
21:00 Gaziantep FK - Konyaspor
21:00 Beşiktaş - Kasımpaşa
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