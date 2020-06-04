TFF açıkladı: Süper Lig'de maç saatleri değişti!

TFF, Süper Lig'de 27,28,29,30 ve 31'inci hafta maçlarının saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Süper Lig’de daha önce 19:15 ve 21:45 olarak açıklanan maç saatleri, 18:30 ve 21:00 olarak değiştirildi.

Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak olan ve daha önce maç saati 21.45 olarak ayarlanan Galatasaray–Trabzonspor karşılaşması ise saat 21.00’e çekildi.

İşte yeni program…

27.HAFTA



12 Haziran 2020 Cuma

21:00 Göztepe - Trabzonspor

21:00 Fenerbahçe - Kayserispor

13 Haziran 2020 Cumartesi

18:30 Başakşehir - Alanyaspor

21:00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa



21:00 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Haziran 2020 Pazar

18:30 Gençlerbirliği - Konyaspor

21:00 Gaziantep FK - Ankaragücü

21:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

15 Haziran 2020 Pazartesi

21:00 Sivasspor - Denizlispor

28.HAFTA

19 Haziran 2020 Cuma

21:00 Ankaragücü - Başakşehir

20 Haziran 2020 Cumartesi

18:30 Kayserispor - Gençlerbirliği

21:00 Yeni Malatyaspor - Göztepe

21:00 Denizlispor - Beşiktaş

21 Haziran 2020 Pazar

18:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21:00 Konyaspor - Sivasspor

21:00 Galatasaray - Gaziantep FK

22 Haziran 2020 Pazartesi

21:00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

21:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

29.HAFTA

26 Haziran 2020 Cuma

21:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

27 Haziran 2020 Cumartesi

18:30 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

21:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

21:00 Trabzonspor - Ankaragücü

28 Haziran 2020 Pazar

18:30 Sivasspor - Kayserispor

18:30 Çaykur Rizespor - Denizlispor

21:00 Gaziantep FK - Antalyaspor

21:00 Başakşehir - Galatasaray

29 Haziran 2020 Pazartesi

21:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

30.HAFTA

3 Temmuz 2020 Cuma

21:00 Denizlispor - Gaziantep FK

4 Temmuz 2020 Cumartesi

18:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

18:30 Ankaragücü - Alanyaspor

21:00 Antalyaspor - Başakşehir

21:00 Fenerbahçe - Göztepe

5 Temmuz 2020 Pazar

18:30 Kasımpaşa - Sivasspor

21:00 Konyaspor - Ç.Rizespor

21:00 Galatasaray - Trabzonspor

6 Temmuz 2020 Pazartesi

21:00 Kayserispor - Beşiktaş

31.HAFTA

7 Temmuz 2020 Salı

18:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21:00 Başakşehir - Denizlispor

8 Temmuz 2020 Çarşamba

18:30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor

18:30 Trabzonspor - Antalyaspor

21:00 Göztepe - Ankaragücü

21:00 Alanyaspor - Galatasaray

9 Temmuz 2020 Perşembe

18:30 Ç. Rizespor - Kayserispor

21:00 Gaziantep FK - Konyaspor

21:00 Beşiktaş - Kasımpaşa



