TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan kaçak yayın açıklaması: ''Hedefimiz tamamen engellemek."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Nesine ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Kaçak yayın, futbolun en büyük geliri yayın gelirini etkiliyor. Seçildiğimiz andan itibaren ciddi çalışmalarımız var. Hedefimiz tamamen kaçak yayını engellemek."

"Futbolda, elbette başarı önemlidir. Ama ahlaklı başarı hepsinden önemlidir. Bir takım şampiyon oluyor, öteki takımların başarısız addedildiği bir ortamda marka değerini yukarıya çıkaramıyorsunuz. Bu bilinci yerleştirmek istiyoruz Türk futboluna. Sahada yarışacağız. Saha dışında ortak payda var, bunun ortağıyız."

"Federasyon olarak biz yönetim tarafındayız. Futbolu yönetenler kulüpler. Marka değerini yukarı çıkartmak için kulüp başkanlarının sorumluluğu var. Biz bu mentaliteyi Türk futboluna yerleştirirsek marka değerini layık olduğu yere taşırız. Sponsorlarımız da arttıkça, katkıları artacaktır. Türk futboluna daha iyi hizmet etme şansımız olur. Futbolun marka değerini futbol ailesiyle birlikte layık olduğu yere taşıyacağız."

"SERHAT AKIN'A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM"

"Biz futbolun barışa, kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Serhat Akın'a yapılan saldırıyı tekrar, bir kez daha kınıyorum. Bizim görev yaptığımız süre içerisinde kamuoyunun bilmediği hiçbir nokta olmayacak Türkiye Futbol Federasyonu'nda."

"Futbolun her yerini travmaya uğramış bir şekilde devraldık. Hiçbir zaman anında beyaz siyah, siyah beyaz olmuyor. Zamana ihtiyacımız var. Elbette genç, pırıl pırıl kardeşlerimiz var. Genç hakemlerimiz var onları yetiştireceğiz en kısa zamanda. Bu sürede ufak tefek aksaklıklar olacaktır. Ama hedefimiz saha ve saha dışındaki hataları minimuma indirmek. Ciddi çalışmalarımız var, paylaşacağız zaten. UEFA başkanından yardım istedik bu konuda. Sabit, burada kalacak koordinatör kendilerinden istedik. Onu da belirlediler. Genç, pırıl pırıl arkadaşlarımız var, onları ahlaklı yetiştireceğiz. Sahaya çıktıkları zaman renk, güç ayrımı yapmadan uygulayacak yiğit, yürekli arkadaşlarımız var. Hataları minimuma indirmek hedefimiz. Siz hakemlerin arkasında güven verecek şekilde durursanız, onlar da sahada sizi o şekilde temsil eder. Balık baştan kokar diye atasözü var. Bizim balığın başı sağlam, unsurları da geliştireğiz, yetiştireceğiz. Hep birlikte bu sorunları ortadan kaldıracağız. Birlikte daha güzel günleri, kaliteli hakemleri göreceğiz."

"BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

"Biz bu sistemi değiştireceğiz. Babadan oğula, amcadan toruna kalan sistemi değil, yetenekli çocuklarımızı yetiştireceğiz. Kulüplerin de bu konuda şikayetlerini ortadan kaldıracağız. Sahada adaleti sağlamadığınızda futbolun marka değerini hiçbir yere taşıyamazsınız. Sportif başarıların sahada kazanılması için elimizden geleni yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın."

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Futbola baktığınız zaman, bunu birçok kez söyleyeceğim. Biz kulüp yöneticileri burada gönüllü insanlarız. Fedakarlık yapıp kulüpleri bir yere getirmeye çalışıyoruz. Karnemiz çok mu iyi, hayır değil. Ama kesinlikle olağan şüpheliler yöneticiler değil. Son 5 yılda Türk futbolunun ekonomik açıdan yaşadıklarına baktığınız zaman hiçbiri kulüplerle endeksli değil. Yanlış, gereksiz transfer diyebilirsiniz ama bugün yayın gelirlerinin 500'den 96 milyon dolara düşmesi, vergilerin 15'ten 40'a çıkması, döviz kurunun geldiği nokta, pandemi bunların hiçbiri kulüplerin kontrolünde olan durum değil. Bunlarla Türk futbol ekonomisi sürdürülemez hale gelmiştir"

"Sürdürülemez ekonomi, dış etkenlere çok daha açık hale geliyor. Bunlardan bir tanesi de illegal bahis sektörünün ciddi anlamda ilerlemesi. 5 yıllık harita yapmak üzere anlaştık. Sponsorlar da burada çok önemli. Sponsorlara öyle bir ortam vermeliyiz ki buraya seve seve girmeliler. Sıkıntı yaşayayım olmamalı."

"MARKA DEĞERİ ARTTIKÇA SPONSORLAR DA GELECEKTİR"

"Hem kendi ligimizde hem de UEFA'da kalıcı, sürdürülebilir, potansiyelimizin hak ettiği başarılar için ekonominin sağlam, sürdürülebilir olması lazım. Bu iklimi sağlamamız lazım. Marka değeri arttıkça sponsorlar da gelecek."

"Başkanımız söyledi. Ben bunu 5 yıldır Avrupa Kulüpler Birliği toplantılarında görüyorum. Sahada inanılmaz bir rekabet, saha dışında herkes ortak. Keşke bizim ülkemizde de olsa diyorum. İnşallah o günleri de göreceğiz."

Cumhuriyet