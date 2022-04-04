TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Özdemir'in 1 yıl daha görev süresi bulunuyordu.

Son olarak MHK'nın görevden aldığı hakemlerle ilgili krizin yaşandığı ve arap saçına dönen yayın ihalesi ile çalkalanan Türkiye Futbol Federasyonu'nda TFF Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti.

Özdemir, Riva'daki toplantıda yönetim kurulu ve kulüp başkanlarına istifa kararını açıkladı.

Özdemir, 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı olmuştu. Özdemir'in 1 yıl daha görev süresi bulunuyordu. TFF seçimi 2023 Haziran’da yapılacaktı.

Baykan da istifa etmişti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

Ayrıntılar az sonra haber3.com'da olacak...

Nihat Özdemir kimdir ?

Nihat Özdemir evli, 2 çocuk babasıdır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden) Makina yüksek mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir. Sanayi ve turizm, İnşaat alanlarında yatırımları vardır. Ankara, Bilkentte oturmaktadır. Limak adlı bir inşaat şirketi vardır. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır

Halen LİMAK Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün eski 2. başkanıdır. Türkiye Müteahhitler Birliği’nin başkanlığını da yapmış olan Özdemir, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Nihat Özdemir, Gülseren Özdemir ile evlidir. Batuhan Özdemir adında oğlu ve Ebru Özdemir adında kızı vardır.