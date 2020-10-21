TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama! Maçlar seyircili oynanacak mı?

Bein Sports ile anlaşmaya varılamadığını söyleyen Özdemir, yayıncı kuruluşa ihtarname gönderildiğini söyledi.



TFF Başkanı, konu hakkında ''beIN Sports ile olan sözleşmede bir anlaşmaya varamadık. beIN Sports bu yıl ödeyeceği yüzde 5 avansa mahsuben 500 milyon TL ödedi, biz de kulüplere ödedik. Sözleşmemiz devam ediyor ve beIN Sports'un TFF ile yaptığı sözleşmeye uymasını istiyoruz. Dün noterden gerekli ihtarnameyi beIN Sports'a gönderdik. Beklentimiz beIN Sports'un gerekli maddelere uyması'' şeklinde konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 5. hafta itibariyle localara yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını duyurmuştu.



Tribünlerde de seyircilerin yer almasını istediklerini söyleyen Özdemir, ''Yüzde 30 kapasiteli bir şekilde maçların oynanmasını talep ediyoruz. Başakşehir ve Sivasspor bizi Avrupa'da temsil ediyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Başakşehir'in ve perşembe günü de Sivasspor'un maçı var. Biz TFF ve Kulüpler Birliği, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na bu talebi ilettik. Haber bekliyoruz'' dedi.



Özdemir, son olarak Spor Yasası konusuna değinerek sözlerini noktaladı:



''Mecliste gündemde olan Spor Yasası konusunu görüştük. Bu yasa ile çok çeşitli görüşlerimizin olduğunu söyledik. Kulüplere ve federasyona yaramayan maddeler var. Çıkacak olan bu yasada kulüpler ve federasyonun işleyişinin yönünde aksilik çıkmasını istemiyoruz. Pandemi sonrasında kulüpler çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Kulüplere herhangi bir sıkıntı yaşarsak, çekeceğimiz sıkıntıların artmasına sebep olacaktır. Meclisten çıkacak bu yasanın da sürece zarar vermesini istemiyoruz, kulüplerin rahat edeceği maddelerin olmasını istiyoruz.''

Sepil: ''3 yıl önceki kontratın koşullarına uyulmasını talep ediyoruz''

Nihat Özdemir'in ardından sözü alan Kulüpler Başkanı Mehmet Sepil, Bein Sports ile yaşanan anlaşmazlığa dair ''Kulüplerin iki ana geliri: yayın geliri ve maç günü gelirleri. 4. yılında olan Digiturk anlaşmasında, 5. haftayı geçmemize rağmen almamız gereken paranın tamamını almadık. Rakamlarla ilgili bir uzlaşma sağlayamadık. 3 yıl önce yarısı dolar yarısı TL üzerinden imzalanmıştı. Pandemiden dolayı haklı bir indirimi kabul etmiştik. Digiturk'ten şunu talep ettik: 3 yıl önceki kontratın koşullarına uyulmasını talep ediyoruz'' dedi.



Localara seyirci alınmasının güzel bir adım olduğunu kaydeden Sepil, ''Spor Bakanımızın desteği ile geçen hafta localara seyirci alındı. Hiç kimsenin korkması gerektiğini gördük. Bunu başarı ile atlattık. Şimdi bizim beklentimiz UEFA'nın önerdiği gibi yüzde 30 seyirci ile devam etmek istiyoruz. Dün gördük ki neredeyse bütün maçlar seyirciliydi. Almanya'da kısıtlama olmasına rağmen belli oranda bir seyirci alındı. Beklentimizin bunun en kısa sürede hayata geçmesi'' ifadelerini kullandı.



Sepil de sözlerini Spor Yasası hakkında konuşarak noktaladı:



''Yıllardır bekleyen Kulüpler Yasası var. Sayın Bakanımız, TFF ve Kulüpler Birliği'ne görüşlerini sordu. Çok zor ve önemli bir konu. Bunun çıkmasını destekliyoruz ancak bunu desteklerden bu yasanın bütün maddelerini kulüpler tarafından da incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve görüşlerimizi bildirmek istiyoruz''