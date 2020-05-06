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TFF BAŞKANI ÖZDEMİR RESMEN AÇIKLADI: İŞTE SÜPER LİG'İN BAŞLANGIÇ TARİHİ
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  4. 06 Mayıs 2020 14:10

TFF Başkanı Özdemir resmen açıkladı: İşte Süper Lig'in başlangıç tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'le ilgili kesin kararını verdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir bugün Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir’le liglerin devamı ile ilgili bir görüşme yaptığını ve kararın federasyonun iradesinde olduğunu belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından bugün TFF İstanbul Riva'daki merkezinde Süper Lig kararı için toplandı. Toplantı devam ederken, içeriden sızan ilk bilgilere göre TFF liglerin Haziran ayında kaldığı yerden başlaması ve taraftarsız olarak oynanması yönünde karar aldı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen TFF Başkanı Nihat Özdemir, ''Şimdilik olmak kaydı ile altını çizerek söylüyorum. Ertelenen Süper Lig, 1. Lig... 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Maçların nasıl oynanacağına yönelik kararları da Koronavirüs Bilim Kurulu karar verecek '' dedi. 

Haziranın ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının bitimine doğru tamamlanacak.

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