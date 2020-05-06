TFF Başkanı Özdemir resmen açıkladı: İşte Süper Lig'in başlangıç tarihi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir’le liglerin devamı ile ilgili bir görüşme yaptığını ve kararın federasyonun iradesinde olduğunu belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından bugün TFF İstanbul Riva'daki merkezinde Süper Lig kararı için toplandı. Toplantı devam ederken, içeriden sızan ilk bilgilere göre TFF liglerin Haziran ayında kaldığı yerden başlaması ve taraftarsız olarak oynanması yönünde karar aldı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen TFF Başkanı Nihat Özdemir, ''Şimdilik olmak kaydı ile altını çizerek söylüyorum. Ertelenen Süper Lig, 1. Lig... 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Maçların nasıl oynanacağına yönelik kararları da Koronavirüs Bilim Kurulu karar verecek '' dedi.

Haziranın ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının bitimine doğru tamamlanacak.