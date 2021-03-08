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TFF Başkanı Özdemir'den ''kadın hakem'' açıklaması

TFF Başkanı Özdemir'den ''kadın hakem'' açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerimize de yer vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Kaynak: TFF Başkanı Özdemir'den 'kadın hakem' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Kadınlar Günü Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Özdemir, "Dar kapsamlı olsa da kadın liglerimizi başlatacağız. 2023'te de Süper Lig'de kadın hakemlerimize yer vermek istiyoruz" dedi.

Kadın hakemlerle ilgili açıklama yapan Özdemir, "2023'te Süper Lig'de kadın hakemlerimize de yer vermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler Başkanı Özdemir TFF Başkanı Nihat Özdemir tff tff başkanı
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