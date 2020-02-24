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  4. 24 Şubat 2020 13:45

TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy'un Galatasaray paylaşımına Fenerbahçeliler'den tepki yağdı. Ulusoy, tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı.

TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy'dan Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
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TFF eski Başkanı Haluk Ulusoy, Galatasaray'ın Kadıköy'de 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Haluk Ulusoy, kişisel Twitter hesabından aslan görseliyle birlikte "Her şeyin sonu vardır. Galatasaray tebrikler" paylaşımı yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar Haluk Ulusoy'a sert bir şekilde tepki gösterirken, kısa bir süre sonra hesabın kapatıldığı görüldü.

GALATASARAY, HALUK ULUSOY DÖNEMİNDE 4 KEZ ŞAMPİYON OLMUŞTU

Fenerbahçeli taraftarlar, yapılan paylaşımın ardından Galatasaray'ın Haluk Ulusoy'un TFF başkanı olduğu dönemde elde ettiği şampiyonlukları hatırlattı.

Ulusoy, 1997-2004 seneleri arasında TFF başkanlığı yapmış ve Sarı-Kırmızılı ekip 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2001–02 sezonları olmak üzere 4 kez şampiyon olmuştu.

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