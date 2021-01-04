TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

TFF, 2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. Ekonomik olarak zor günler geçiren Süper Lig ekipleri, transfer dönemlerinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitlerini aşamıyor.

Takıma takviye yapmak isteyen kulüpler, TFF'den gelen açıklamaya göre hareket edecek ve harcama limitleri aşılamayacak.

Limit aşımı durumunda gelecek cezalar şöyle

Kulüplerin, geçen sezon %30 olan aşma limiti, bu sezon için %15'e düşürüldü

- % 5'e kadar aşılması durumunda ihtar

- % 6 -% 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması

- % 11 -% 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı

- % 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır

- % 21 - % 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır

- % 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.