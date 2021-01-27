TFF Süper Kupa'nın sahibi belli oldu

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Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor'un karşılaştığı TFF Süper Kupa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor, 47. dakikada Djaniny'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Demba Ba, 58. dakikada penaltıyla skoru eşitledi.
Başakaşehir'de Erpureanu, 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Ekuban 85. dakikada maçın skorunu belirleyen gole imza attı.
Maçın son anlarında yaşanan arbededen dolayı oyun bir süre durakladı.
Trabzonspor teknik heyetinde Egemen Korkmaz, Medipol Başakşehir'de ise idari direktör Murat Yaman kırmızı kart gördü.
Mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-mavililer Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
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