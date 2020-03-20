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  4. 20 Mart 2020 14:14

TFF'de Başkan Vekili Erdal Bahçıvan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Yeni Projeler Sorumlusu olan Erdal Bahçıvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Bahçıvan, liglerin ertelenmesini istemişti.

TFF'de Başkan Vekili Erdal Bahçıvan istifa etti
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Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Yeni Projeler Sorumlusu Erdal Bahçıvan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Erdal Bahçıvan geçtimiz günlerde "Spekülasyon ve dedikodular yerine, bilime göre hareket etmeye önem vermeliyiz. İnsanlık bugünlere açlıklar, salgınlar, afetler, savaşlar görerek ve aşarak geldi. Bu zorlu dönemi de aşacaktır. Tedbiri elden bırakmadan, umudu koruyarak, yaşama sarılarak yolumuza devam etmeliyiz" açıklamasını yapmıştı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in maçların ertelenme sürecinde istifasını istediği konuşuluyordu. Bahçıvan Twitter'dan açıklama yaptı:

 "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum."

 

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