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TFF'de istifa

TFF'de istifa
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Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, istifa ettiğini açıkladı.

Köse açıklamasında "Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Köse, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Son günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın ve ilgili kurullarının tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği, başarıyı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasmane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir.
Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır. Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. 05/12/2024
Saygılarımla,
Ahmet Kose
Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi

Etiketler TFF ahmet köse istifa Türkiye Futbol Federasyonu
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