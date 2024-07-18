TFF'de seçim günü: Başkan adaylarının imza sayıları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni başkanını seçmek için toplandı. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlık için yarışacak.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu başladı.

JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Saat 11.00'de başlaması gereken genel kurul, 25 dakika gecikmeli başladı.

Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.

Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına delegeler, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak aday gösterdi. Divan başkanlığına yapılan açık oylama sonucunda 146 oy alan Mehmet Baykan seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı delegeler, verilen oyların sayılmasını istedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek. İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.

Yeni seçilecek federasyon başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.

TFF Başkan adaylarının imza sayıları belli oldu

TFF Başkanlığına aday olan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun delegelerden topladığı imza sayıları ortaya çıktı. Mevcut başkan Büyükekşi'ye 183 destek imzası, Hacıosmanoğlu'na ise 95 destek imzasının bulunduğu belirtilirken, 23 delegenin iki adaya da imza atması sonucu, Mehmet Büyükekşi'nin imza sayısı 160, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun imza sayısı 72'de kaldı.

Başkan adaylarının listeleri belli oldu

Genel Kurul'da başkan adayları İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi'nin listeleri belli oldu.

Buna göre TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:

"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan"

TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alan isimler ise şöyle:

"Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen"

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Genel kurul için alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Otele girişte yapılan üst araması ve kontrollerin dışında, genel kurul salonuna girmeden de delegeler ve basın mensupları iki kez güvenlik kontrolünden geçti. Güvenlik güçleri, delegeler ve basın mensupları alınmadan genel kurulun yapıldığı salonda arama yaptı.