TFF'de üst düzey ayrılık: Görevden alındı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüş ayrılığı yaşadığı öne sürülen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander görevden alındığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu; Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görevden alındığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görülen lüzum üzerine tüm görevleri alınmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından istifası istenmiştir." denildi.

Lale Cander'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüş ayrılıkları yaşadığı iddia edildi.