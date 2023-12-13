TFF'den bir erteleme kararı daha: Bu sefer de saat ertelendi

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrasında süresiz ertelenen lig maçlarıyla ilgili bir basın açıklaması yapacak olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın açıklaması da ertelendi.

Hakem Halil Umut Meler'e, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve diğer yöneticilerin yumruk ve tekmelerle saldırmasının ardından liglerin süresiz olarak ertelenmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu toplandı. Yönetim Kurulu'nun toplantısının uzaması nedeniyle, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yapacağı basın açıklaması, saat 14:00'a ertelendi. Lig maçlarının devamıyla ilgili Kulüpler Birliği de toplandı. Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitmesiyle Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından liglerin süresiz olarak ertelendiği açıklanmıştı.