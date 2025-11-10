TFF'den hakem Zorbay Küçük için yeni karar: Tedbir kaldırıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük'ün idari tedbirinin kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 'bahis soruşturması' kapsamında ismi geçen hakem Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

"Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, karar verilmiştir."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Bahis soruşturmsaında ismi geçen Zorbay Küçük suç duyurusunda bulunmuştu. Küçük adliye önünde yaptığı açıklamada, ''Hakem olduğum için açıklama yapmam yasak ancak şu an çok olağanüstü bir durum var. Bu yüzden bu yapacağım açıklamayı da bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye umuyorum. Çünkü hem kurumu korumak adına hem de kendimi korumak adına. Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine, hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım; sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ve ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadar yapabiliyorum. Açılan hesaplardan kendi adıma, benim T.C. kimlik numaramla açıldığı için şikayetçi oldum'' ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı açıklamada, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakem arasında 371’inin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadığı iddia edilen 149 hakeme 8-12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 17 hakem ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘Müsabaka Sonucunu Etkileme’ suçlarından; gazeteci U.E. hakkında ise sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı iddiasıyla ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan gözaltı kararı verildi. Özkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.