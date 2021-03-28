TFF'den Letonya maçı öncesi flaş seyirci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takımımızın Letonya ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa elemesi maçına seyirci alınmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takımımızın Letonya ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa elemesi maçında yüzde 15 oranında seyirci alınacağını açıkladı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır.

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır.

Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir."

11 BİN 514 KİŞİ MAÇI İZLEYEBİLECEK

Yapılan açıklamaya göre 76 bin 761 kişilik kapasitesi bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maçı izleyebilecek taraftar sayısı 11 bin 514 kişiye kadar çıkabilecek.