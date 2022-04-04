TFF'den peş peşe ayrılık: Bir isim daha istifa etti

TFF'de Başkan Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg de görevini bıraktığını duyurdu.

Peş peşe ayrılıkların yaşandığı TFF'de Başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından bir isim daha görevini bıraktığını resmen duyurdu ve ardından yaptığı açıklamalarla olay yarattı...

"BUGÜNDEN İTİBAREN GÖREVİMİ SONLANDIRIYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrıldı. Uilenberg, "Bugünden itibaren bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu ile işbirliğimi sonlandırıyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg, yazılı bir açıkama yayınlayarak istifa ettiğini açıkladı.

"ADİL OLMAYAN VE İNANILMAZ BİR KARARDI"

Uilenberg’in yazılı olarak sunduğu istifa mektubunda, “Sevgili hakemler, 8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk Hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak. 2022 Dünya Kupasına aday hakem ile beraber birçok hakemi uzaklaştırmak, adil olmayan ve inanılmaz bir karardı. Ülkemde ve Avrupa’nın birçok ülkesinde çok uzun zamandır Hakemlik işinin içindeyim, şimdiye kadar hiç böyle bir karar görmedim.” ifadelerine yer verdi.

"HAKEM KARARLARINI DESTEKLEMEDİĞİMİ SÖYLEDİM!"

Uilenberg, 8 Mart tarihinde 13 hakemin maç yönetemeyeceği yönünde açıklanan kararın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya kararı desteklemeyeceğini söylediğini dile getirerek, “Bu kararın alındığı gün Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya da böyle bir kararı, birçok hakemin kariyerini gerçek olgular ve açıklamalar olmadan öldüren bir kararı, desteklemeyeceğimi söyledim” ifadelerini kullandı.