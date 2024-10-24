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TFF'den saygı duruşu ve siyah bant kararı

TFF'den saygı duruşu ve siyah bant kararı
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TFF, TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına bu hafta oynanacak tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına bu hafta oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

''Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz.''

Ne olmuştu?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne 23 Ekim Çarşamba günü terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i kadın 2 teröristin, terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.

 

DHA

Etiketler TFF Türkiye Futbol Federasyonu siyah bant saygı duruşu
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