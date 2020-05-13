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  4. 13 Mayıs 2020 19:38

TFF'den Süper Lig ile ilgili açıklama! Ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, sağlık kurulu ile yaptığı toplantı sonucunda liglerin önceden belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlamasına karar verdi.

TFF'den Süper Lig ile ilgili açıklama! Ne zaman başlıyor?
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020

2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020

3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

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