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  4. 13 Ekim 2020 18:42

TFF'den Türkiye-Sırbistan maçıyla ilgili açıklama

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak Türkiye- Sırbistan maçında loca alanlarının yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacak.

TFF'den Türkiye-Sırbistan maçıyla ilgili açıklama
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TFF'den açıklama:

TFF: "Türkiye-Sırbistan maçında TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır."

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