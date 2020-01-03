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  4. 03 Ocak 2020 20:45

Thibaut Courtois'dan flaş Galatasaray itirafı

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, çok eleştirildiği dönemde oynadığı Galatasaray maçının kendisi için büyük moral olduğuna ve İstanbul'daki maçın ardından performansının arttığını söyledi.

Thibaut Courtois'dan flaş Galatasaray itirafı
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Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois çok eleştirildiği dönemde oynadıkları Galatasaray maçının ardından kendisine güveninin geldiğini itiraf etti.

Belçikalı kaleci Marca'ya verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı İstanbul'da oynadıkları maçın kendisi açısından dönüm noktası olduğunu söyleyerek, "Kendimi o maçtan sonra çok daha rahatlamış hissettiğimi hatırlıyorum. İki çok iyi kurtarıştan sonra özellikle çok iyi hissetmiştim." ifadelerini kullandı.

Courtois Milli Takım hocası Roberto Martinez'in Galatasaray maçındaki performansını övmesine rağmen o anda bunu dikkate almadığını söyleyerek, "Ben her maçta aynı başarıyı göstermek için sahaya çıkıyorum ama bu maçın bana yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Bu maçtan sonra gol yemediğim maçlar arttı ve gelişmeye devam ettim" sözlerini kullandı.

"DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Belçika'nın hocası Roberto Martinez, öğrencisi Courtois'in Galatasaray maçları ile ilgili "Thibaut Courtois için çok mutluyum. Galatasaray maçları onun için dönüm noktaları oldu. Kötü bakış açısını olumluya çevirmeyi başardı." sözlerini kullanmıştı.

Courtois'in bahsettiği İstanbul'daki maçta Galatasaray kaleye 3 isabetli şut çekmiş ve Belçikalı eldiven 3 pozisyonda da etkili bir performans sergilemişti.

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