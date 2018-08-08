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  4. 08 Ağustos 2018 17:43

Tolga Ciğerci bombası ! Sürpriz talip...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaraylı Tolga Ciğerci ile ilgileniyor.

Tolga Ciğerci bombası ! Sürpriz talip...
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Aminu, Musa Çağıran ve Brabec gibi önemli takviyelerle kadrosunu güçlendiren Çaykur Rizespor, iç piyasaya yöneldi.

Yeşil-Mavililer, 3 büyüklerde süre bulamayan futbolcuları radarına aldı. Bu isimlerden biri de Tolga Ciğerci. Galatasaray’da uzun bir süredir sakatlığını bahane eden ve teknik direktör Fatih Terim’in sabrını taşıran gurbetçi orta saha için Rizespor Yönetimi nabız yokluyor.

Geçen sezon çıktığı 18 lig maçında 6 gol atan Tolga, Avrupa’dan da bazı kulüplerle görüşmüş ancak ücret konusunda anlaşmaya varamamıştı.

Çaykur Rizespor’un planı; 26 yaşındaki başarılı futbolcunun yıllık 2 milyon Euro’luk ücretinin bir kısmını Galatasaray’a ödetmek. 

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Galatasaray , Çaykur Rizespor , Tolga Ciğerci
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